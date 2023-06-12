المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فوجئ الوسط الرياضي بإعلان الجناح الدولي محمد المنير عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» اعتزال اللعب الدولي، وعدم المشاركة مع المنتخب الوطني في الاستحقاق القادم أمام بوتسوانا بتصفيات أفريقيا.

محمد منير هو آخر المعتزلين حاليًا، وسبقه الحارس محمد نشنوش وبن علي والمعتصم المصراتي.

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وكان المدير الفني لمنتخب ليبيا حمدي بطاو استدعى المنير لاستحقاق بوتسوانا ضمن القائمة الرسمية للمنتخب، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي.. وفيما يلي نص الرسالة التي نشرها الجناح الدولي ولاعب الأهلي طرابلس محمد المنير:

عدم الإحساس بالمسؤولية يثير غضب المنير

«السلام عليكم ورحمة الله.. تمنيت أن اللحظة هذه تجي في ظروف أفضل من التي تمر بها كورتنا في ليبيا ومنتخبنا الوطني خاصة، ولكن الظروف وعدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع تمثيل الوطن وكأنه صفقة لفترة معينة، فجعلوا استفادتهم الشخصية فوق كل شيء وفوق الوطن، وهذا من الأسباب التي جعلت منتخبنا والكورة طوال السنين الماضية بشكل عام بهذا السوء».

أتمنى أن أكون ساهمت في فرحة أهلنا بليبيا

وأضاف المنير عبر رسالته «من هذا المنبر أحب أن أقول أنه كان من دواعي سروري وكان شرفًا لي أن أنال فرصة تمثيل منتخبنا الوطني طوال هذه الفترة الماضية التي بذلت فيها كل ما أملك من جهد ووقت لتمثيل ليبيا أفضل تمثيل، وأتمنى أن أكون في تلك الفترة قد ساهمت ولو بنسبة بسيطة في فرحة أهلنا في ليبيا».

لم أعد أرى لتواجدي في المنتخب أي نفع

وأكمل «طوال الفترة الماضية كنت أفكر أنه قد حان الوقت لترك المجال للاعبين الشباب الذين هم مستقبل كورتنا الليبية، وللأسف البعض منهم لا يحظى بفرصة لتمثيل المنتخب حتى سن متأخر، وخاصة أني وصلت إلى مرحلة أني لم أعد أرى لتواجدي في المنتخب أي نفع فنحن نعيش نفس السيناريو في كل سنة وكل مشاركة فلهذا أتمنى التوفيق لزملائي في قادم المواعيد، كنت وسأظل داعمًا لهم ولمنتخبنا».