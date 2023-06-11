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«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل «دورينا»: 355 هدفا.. الأهلي بنغازي أقوى هجوم والاتحاد أفضل دفاع

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 11 يونيو 2023, 03:56 مساء
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل «دورينا»: 355 هدفا.. الأهلي بنغازي أقوى هجوم والاتحاد أفضل دفاع
ديربي العاصمة الأخير بين الاتحاد والأهلي طرابلس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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أقيمت أمس السبت آخر مباريات الجولة التاسعة إيابًا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجمعت الأولى الأهلي طرابلس والاتحاد في ديربي العاصمة، والثانية جمعت أبوسليم والسويحلي في ملعب مصراتة.

ديربي العاصمة انتهى بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة في رصيده؛ حيث اختتم فريق الاتحاد موسمه بصدارة المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثًا في المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة.

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في ملعب مصراتة حقق فريق السويحلي الفوز على أبوسليم بهدفين دون رد، ووصل السويحلي إلى النقطة 24، وأبوسليم 32 نقطة في الترتيب الثاني بالمجموعة الثانية، وفيما يلي نتائج مباريات المجموعتين في الجولة الأخيرة.

المجموعة الأولى
فوز شباب الجبل على الصقور بهدف دون رد، والتعادل الإيجابي حسم مباراة التعاون والتحدي بهدفين مقابل هدفين، وفوز دارنس على الصداقة بثلاثية نظيفة، وتعادل الأهلي بنغازي والأخضر بهدف مقابل هدف، والتعادل السلبي بين الهلال والنصر.

مجموعة الأهداف المسجلة في المجموعة الأولى 10 أهداف، أما ترتيب المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي 34، النصر 30، الهلال 29، الأخضر 26، دارنس 24، التعاون 24، الصداقة 23، الصقور 20، التحدي 14، شباب الجبل 4 نقاط.

تأهل عن المجموعة الأولى لدوري التتويج السداسي فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى فريق شباب الجبل.

المجموعة الثانية
شهدت فوز الخمس على المحلة بهدف دون رد، وهبط المحلة إلى دوري الدرجة الأولى، وفوز الاتحاد المصراتي على أساريا بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة بقى الاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز، كما فاز الأولمبي على المدينة بهدفين دون رد، وتعادل سلبيًا الاتحاد والأهلي طرابلس، وفاز السويحلي على أبوسليم بهدفين دون رد.

مجموع الأهداف المسجلة خلال الجولة الأخيرة في المجموعة 12 هدفًا، أما ترتيب المجموعة الثانية، الاتحاد 35 نقطة، أبوسليم 32، الأهلي طرابلس 32، الأولمبي 25، السويحلي 24، أساريا 16، الخمس 15، المدينة 13، الاتحاد المصراتي 12، المحلة 9 نقاط.

تأهل عن المجموعة الثانية لدوري التتويج السداسي فرق الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس وهبط إلى دوري الدرجة الأولى فريق المحلة.

أرقام من دورينا
مجموعة الأهداف في الجولة الأخيرة 22 هدفًا في المجموعتين، جرى تسجيل 355 هدفًا من 180 مباراة خلال مرحلتي الذهاب والإياب. 160 في الذهاب و195 في الإياب.
 
أهداف المجموعة الأولى 188هدفًا، وأهداف المجموعة الثانية 167 هدفًا من 180 مباراة.
 
هداف الدوري مهاجم الأهلي بنغازي أحمد كراوع برصيد 10 أهداف، وأري بابل 7، ومحمود البوعيشي 6، وجعفر جبودة 7، ومحمد المنقوش 5.

متصدر المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي صاحب القوة الضاربة بأقوى خط هجوم بـ26 هدفًا.

متصدر المجموعة الثانية: الاتحاد بالصلابة الدفاعية حيث استقبل 6 أهداف فقط كأقوى خط دفاع.

الدوري السداسي سينطلق في الـ23 يونيو الجاري خارج ليبيا في تونس في أربع ملاعب هى: رادس والمنستير وسوسة وصفاقس.
الفرق المشاركة في الدور السداسي دوري التتويج: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس من المجموعة الثانية.

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