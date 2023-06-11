الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حل لاعب المنتخب الوطني الليبي محمد الهمالي للقوة البدنية في الترتيب السادس عالميًا خلال أول مشاركة دولية له ببطولة العالم المفتوحة للمحترفين بمالطا للقوة البدنية، وكان قريبًا من الحصول على قلادة في رفعة الثقبين.

ليبيا تشارك في بطولة العالم المفتوحة للمحترفين بمالطا للقوة البدنية بثلاثة رياضيين، هم: محمد الهمالي وعبدالله هاجر في وزني 105 و59 كغم، وعبدالرحمن موسى في وزن فوق 120 كغم.

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بطولة العالم تقام بمشاركة 64 دولة، ويقوم بتدريب المنتخب المدرب الوطني طارق مخلوف، وستكون تواريخ المشاركة الليبية في المحفل العالمي بأبطال ليبيا في بطولة العالم، على النحو الآتي:

السبت 17 يونيو

في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا، ينافس البطل عبدالله هاجر في وزن 105 كغم.

الأحد 18 يونيو

في تمام الساعة الثالثة مساء ينافس البطل عبدالرحمن موسى في وزن 120+ كغم.

يشارك الحكمان الدوليان الدكتور خالد عبدالسميع مخلوف والدكتور رفيق الكوافي في تحكيم بطولة العالم المفتوحة.

تتويج لاعب المنتخب الوطني الليبي محمد الهمالي. (فيسبوك)

تتويج لاعب المنتخب الوطني الليبي محمد الهمالي. (فيسبوك)

لاعب المنتخب الوطني الليبي محمد الهمالي. (فيسبوك)