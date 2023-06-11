القرضابية يفوز على المهاري ويواصل صدارته المجموعة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، الجولة الأولى في إياب مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى بمباراتين. في المباراة الأولى، عاد فريق القرضابية بثلاث نقاط ثمينة من ملعب نادي الوفاء بأوباري، بعد الفوز على مستضيفه المهاري 3-1.

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بهذا الفوز، ارتفع رصيد القرضابية إلى 12 نقطة، محافظا بها على الصدارة، وبقى المهاري بنقطتيه السابقتين.

وعلى ملعب سبها البلدي، وفي مباراة مثيرة تقاربت النتيجة، لكن حسمها المهدية لمصلحته بالفوز على الهلال 4-3، ليرتفع رصيد المهدية إلى تسع نقاط، وبقى الهلال بنقاطه الثماني السابقة.

واليوم الأحد، سيتجدد الموعد مع مباراة واحدة ستجمع الجارين: النهضة والشرارة، وكل منهما فى رصيده سبع نقاط.