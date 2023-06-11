المسابقات تكشف أولى جولات سداسي دوري الآمال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد الجولة الأولى لدوري السداسي في نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم لمسابقة الآمال تحت 17 عاما، والتي ستنطلق الإثنين 26 يونيو الجاري بثلاث مباريات.

- الاتحاد يتصدر والسويحلي والأهلي طرابلس أقرب الملاحقين في دوري الآمال

فعلى ملعب الزاوية يجرى لقاء آمال الاتحاد والأهلي طرابلس، وفي ملعب المرج يقام لقاء النصر والأخضر، بينما يجمع ملعب مدينة سرت لقاء السويحلي مع الأهلي بنغازي.

وستتبارى الفرق الستة فيما بينها في نصف دوري، والفريق الأكثر نقاطا سيتوج ببطولة ليبيا لكرة القدم للآمال.