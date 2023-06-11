5 مباريات في المجموعة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، مع خمس مباريات لفرق المجموعة الرابعة في الجولة الرابعة عشرة لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم.

- الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي

فعلى ملعب مدينة صرمان، يحل الترسانة المتصدر بـ25 نقطة ضيفا على رفيق برصيد 17 نقطة، ويستضيف ترهونة في آخر الترتيب بأربع نقاط أبي الأشهر بـ17 نقطة.

بينما يواجه الفالوجا بـ15 المجد بـ12 نقطة. وعلى ميدان نادي الملعب الليبي، يلتقي الشط بـ13 نقطة المستقبل بـ22 نقطة. وعلى ملعب مدينة أبوعيسى، يتواجه الوطن بـ22 نقطة والبشائر 24 نقطة.