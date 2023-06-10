المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يتصدر مجموعته بكأس العرب بعد تعادل الجزائر وطاجيكستان

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل منتخبا الجزائر وطاجيكستان لكرة القدم داخل الصالات بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

سجل هدفي منتخب طاجيكستان إدريس بوروف ومحمد شاريبوف، بينما سجل هدفي الجزائر عزالدين تكجراد وسفيان مجاهد.

صدارة المجموعة

بهذه النتيجة حافظ المنتخب الليبي على صدارة مجموعته بكأس العرب برصيد ست نقاط من فوزين وخسارة، بينما جاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين، يليه المنتخب السعودي برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، وأخيرًا منتخب طاجيكستان بنقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.

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وبذلك يكون المنتخب الوطني قد ضمن التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب، الذي يضم أول منتخبين في كل من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين من المنتخبات الثلاثة الحاصلة على المركز الثالث. وينطلق دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب المنتخب الليبي مع أحد المنتخبات المتأهلة من المركز الثالث.