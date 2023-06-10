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«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 07:27 مساء
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
لقطة مثبتة من مباراة السويحلي وأبوسليم
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سيطر التعادل السلبي على مباراة «ديربي» العاصمة بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس التي أقيمت اليوم، على ملعب أبوسليم، في ختام منافسات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم

بهذه النتيجة لم يطرأ أي تغيير على ترتيب فرق المقدمة بالمجموعة، حيث رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث.

قدم الفريقان مباراة أقل من المتوسط من الناحية الفنية، حيث لم يخاطر كل منهما بالاندفاع الهجومي طوال شوطي اللقاء خشية تلقي هدف يربك حساباته ويتسبب في هزيمته في آخر مباريات الدوري وقبل الاستعداد لخوض الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري.

فوز السويحلي على أبوسليم
وفي مباراة أخرى أقيمت على ملعب مصراته، فاز السويحلي على أبوسليم بهدفين دون رد، ليرفع السويحلي رصيده إلى 24 نقطة حافظ بها على المركز الخامس في ترتيب فرق المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد أبوسليم عند 32 نقطة. أحرز هدفي السويحلي كل من: مجدي المسلماني وأحمد الدهماني.

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وتستعد الفرق المتأهلة إلى الدور السداسي لخوض معترك الفوز بلقب الدوري، حيث ستقام مباريات التتويج في تونس بدعم مالي من الحكومة.

وقد أجرى اتحاد كرة القدم تعديلًا مهمًا على نظام الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام على انطلاق الدور السداسي لتحديد بطل الدوري.

وقرر اتحاد الكرة أن تتبارى في الدور السداسي الفرق الستة المتأهلة من المرحلة الأولى فيما بينها في دوري من مجموعة واحدة ومن مرحلة واحدة (ذهابًا فقط)، والفريق الذي يحصل على أكثر عدد من النقاط في نهايتها يعتبر بطلًا لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2022-2023.

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