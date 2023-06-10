المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، اليوم السبت، فوزًا كبيرًا ومهمًا على نظيره السعودي بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

أحرز أهداف المنتخب الوطني كل من: أحمد الأجنف وناصر الحارثي (هدف عكسي) ومحمد سعيد وإبراهيم المهمل (هدفان)، بينما أحرز أهداف المنتخب السعودي كل من: فارس آل مالح ونواف عروان (هدفان).

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وقد اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس العرب، زياد عزيز حارس مرمى المنتخب الوطني، كأحسن لاعب في المباراة، وتسلم جائزته عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

موقف المجموعة

بهذا الفوز يكون المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات قد حقق فوزه الثاني ببطولة كأس العرب، حيث كان قد فاز في مباراته الأولى على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف، إلا أنه عاد وخسر مباراته الثانية أمام نظيره الجزائري بالنتيجة نفسها.

وبفوزه على المنتخب السعودي يكون المنتخب الوطني قد تمكن من رفع رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة موقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة المنتخبيْن الجزائري والطاجيكي التي تقام مساء اليوم السبت في ختام منافسات المجموعة الأولى.

صراع على الكرة بين لاعبي المنتخبين (حساب البطولة فيسبوك)

صراع على الكرة بين لاعبي المنتخبين (حساب البطولة فيسبوك)

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صراع على الكرة بين لاعبي المنتخبين (حساب البطولة فيسبوك)