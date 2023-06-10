النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على لاعبيه ومدير الكرة

القاهرة - بوابة الوسط

حمّل النادي الأفريقي بمدينة درنة، الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المسابقات، المسؤولية «المباشرة والتامة» عن الاعتداءات التي تعرض لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم ومدير الكرة بالنادي خلال مباراتهم مع فريق البرانس ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.

وأكد النادي الأفريقي أنه يمتلك «مقاطع الفيديو» التي تثبت «اجتياح جمهور نادي البرانس لأرضية الملعب خلال المبارة والاعتداء على لاعبي النادي الأفريقي، وكذلك اعتداء عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لكرة القدم مجدي شعيب على مدير الكرة بالنادي الأفريقي محمد الشريف خلال المبارة»، وفقًا لبيان رسمي صدر عن إدارة النادي.

والتقى فريقا الأفريقي والبرانس أمس الجمعة بملعب درنة في مبارة مهمة على مستوى المنافسة من أجل ضمان التأهل لتصفيات الصعود للدوري الممتاز، حيث كان الأفريقي متقدمًا بهدف لصفر غير أن جمهور البرانس اقتحم الملعب في الدقائق الأخيرة للمبارة وقام بالاعتداء على الفريق والجهاز الفني والإداري للنادي الأفريقي.

- صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

واستنكرت إدارة النادي الأفريقي «ما شهدته مباراة فريقنا الأول لكرة القدم أمام فريق البرانس على أرضية ملعب درنة البلدي والتي لا تمت بأي صله لأصول المنافسة الشريفة والروح الرياضية»، مشيرة إلى أن ما حصل بالأمس من أحداث «يعد منزلقًا خطيرًا للغاية ولا ينبغي مطلقًا تمريره أو السكوت عنه لأنه ضرب كل الأعراف الرياضية وهذا ما قد يؤثر مستقبلًا على علاقه الأندية الرياضية».

البيان الرسمي الصادر عن إدارة النادي الأفريقي. (صفحة النادي)

البيان الرسمي الصادر عن إدارة النادي الأفريقي. (صفحة النادي)