جدل جديد يسيطر على الدوري الليبي بعد قرار لعب السداسي في تونس وصرف 21 مليون دينار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

للعام الثاني على التوالي، يثار الجدل في الوسط الرياضي الليبي حول موضوع إقامة دور سداسي التتويج للدوري الممتاز خارج ليبيا، بعد أن حسمت الحكومة الأمر بإعلان إقامته للمرة الثانية في تونس، في سابقة لم تحدث بتاريخ الكرة الليبية والعربية أن يقام دور نهائي لإحراز بطولة محلية خارج بلد المتنافسين عليها.

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وبعد قرار الحكومة، وما ذكره وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي بمنح 21 مليون دينار إلى الأندية الستة واتحاد الكرة، انتقدت أصوات عديدة هذه الخطوة، وطالبت بصرف هذا المبلغ على البنية التحتية المتهالكة أصلا، وصيانة المرافق الرياضية.

وعدّت هذه الأصوات القرار غير موفق وإهدارا للمال العام، على الرغم من تعهد الحكومة بأن تكون هذه آخر مرة يقام دوري التنافس لإحراز الدوري الليبي خارج البلد.