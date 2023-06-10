شاهد عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «WTV» مباراة ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس، اليوم السبت، ضمن آخر مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) للموسم الرياضي 2022-2023.

وتبث قناة الوسط «WTV» آخر مباراتين على ملعبي أبوسليم ومصراتة، ويُقام على ملعب أبوسليم قمة الأهلي طرابلس والاتحاد في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

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تحظى القمة بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف المناطق والمدن الليبية، على الرغم من أن نتيجتها لن تؤثر في الفريقين، لكن تبقى مباراة مهمة لجماهير الفريقين، ولتحسين ترتيبهما في المجموعة الثانية.

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لدوري التتويج

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم عن المجموعة الثانية إلى دوري التتويج السداسي، الذي يقام في تونس بداية من الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، والأهلي طرابلس في الترتيب الثالث برصيد 31 نقطة.

المباراة الثانية خاصة بتحسين المراكز بين السويحلي وضيفه أبوسليم، حيث إن الأخير وصيف المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة. أما السويحلي فرصيده 21 نقطة.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات

فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.