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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 01:49 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
قمة الاتحاد والأهلي طرابلس في الإطار الأيمن وبن صريتي في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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في الأسبوع الماضي كثر الجدل حول الدوري السداسي الذي ترشحت له فرق الأهلي والهلال والنصر من المجموعة الأولى، والاتحاد وأهلي طرابلس وأبوسليم عن المجموعة الثانية، وكانت الخلافات حول أيهما أفضل إقامة الدوري في بلادنا أم خارج الوطن. وقد شارك في الآراء عدد من الرياضيين القدماء، وبعض حكام الكرة السابقين، ولفيف من الإعلاميين، وكل طرف قدم وجهة نظره بما يؤيد مكان إقامته، فأحد الأطراف اعتبر إقامة الدوري خارج بلادنا انتقاصا من مكانة وقيمة الكرة الليبية، وقلة ثقة في حكامنا الذين نجحوا في إدارة النهائيات العربية والأفريقية، وأن ذلك سوف يقلص الكثير من الأعباء المالية على الأندية المشاركة فيه، خاصة أن المباريات تقام دون جمهور.

ويقول الطرف الآخر إن ظروف واقعنا الحالي لا تساعد على إقامة الدوري في ليبيا، لما يحتاجه من استعدادات أمنية، وعدم وجود الإنارة وحجرات الـVAR، وأن الأضمن إقامته خارج البلاد، تفاديا لكثير من المشاكل مهما تكن تكلفة ذلك ماليا. وقد استغربت كثيرا كيف لم يتطرق أحد من الطرفين إلى سبب المشكلة الحقيقي، وهو لماذا يقام الدوري السداسي أصلا لتحديد البطل؟!.
إن السداسي يعني إقامة دوري آخر مصغر من 30 مباراة، وما يترتب عليها من متاعب للاعبين والأندية الذين يفترض أن يكونوا في فترة الراحة، استعدادًا للموسم المقبل، أسوة ببقية لاعبي دوريات العالم الأخرى.

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إن فكرة الدوري السداسي بدعة خلقها اتحاد عام سابق من أجل ترضية الأندية الكبيرة، المهم وصلتم للسداسي والبقية عليكم، واستحسنها هذا الاتحاد وسار عليها، وربما وجد فيها ميزات إيجابية لهم. إن إقامة السداسي داخل أو خارج الوطن مضيعة للوقت والمال، وتحديد الفريق البطل قد يُجري بطرق أخرى أسهل وأضمن للنجاح، وبأقل تكلفة، فأولا يمكن إقامة دوري من مجموعة واحدة تضم 14 فريقا، والأكثر نقاطا هو بطل للدوري، وسوف يكون ذلك أفضل للكرة الليبية بدلا من الدوري الحالي المشوه الذي انعكس سلبيا على نتائج فرقنا، والفريق الوطني في المشاركات الخارجية.

ثانيا: إذا كنا من عشاق دوري المجموعات فالأول من كل مجموعة يقابل الأول في المجموعة الأخرى في مباراتين، لتحديد بطل الدوري، أو إقامة مباراة بين أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائزان يلعبان المباراة النهائية، وكل الحلول تبعدنا عن الدوري السداسي، ومطالبة الحكومة بتغطية نفقات السداسي.

أخيرا.. الحقيقة أن الاتحاد العام الحالي لا يملك التجربة لإقامة دوري عصري منظم يخدم اللعبة، وهذا ليس عيبا، وعليه أن يستفيد من تجارب الدول الأخرى، فاتحاد الكرة العراقي تعاقد مع رابطة الدوري الإسباني، لإقامة دوري عراقي للمحترفين، وكذلك كيفية تطوير مواهب المستقبل، وحضر توقيع العقود رئيس الوزراء، وتعهد برعاية ما جرى الاتفاق عليه، بينما رئيس حكومتنا يعطي بالملايين دون أي تطورات أو نتائج إيجابية أو حتى متابعة أين تذهب هذه الأموال، علما بأن الاستثمارات السعودية قررت ضم الأندية الأربعة الكبيرة، ودعمها ماديا، وباللاعبين المحترفين، لتحقيق الهدف، وهو وجود الدوري السعودي ضمن أحسن 10 دوريات في العالم، ونحن ما زلنا نعاني مشاكل الدوري السداسي المزمنة التي تكلف الكثير دون جدوى، ونضيف في كل سنة فرقا جديدة للدوري، واللي يعيش ياما يشوف، وكل سداسي وأنتم طيبون.

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