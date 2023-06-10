الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تصدر نادي الترسانة المجموعة الرابعة في دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم، بعد فوزه في الجولة الثالثة عشرة على فريق ترهونة 2-0.

وفي بقية نتائج الجولة بالمجموعة، تعادل أبي الأشهر مع الشط 2-2، بينما فاز الفالوجا على رفيق 1-0، والوطن على المجد 1-0، والمستقبل على البشائر 2-1.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي