الترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى الليبي

تصدر نادي الترسانة المجموعة الرابعة في دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم، بعد فوزه في الجولة الثالثة عشرة على فريق ترهونة 2-0.
وفي بقية نتائج الجولة بالمجموعة، تعادل أبي الأشهر مع الشط 2-2، بينما فاز الفالوجا على رفيق 1-0، والوطن على المجد 1-0، والمستقبل على البشائر 2-1.
- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي
الترتيب بعد الجولة الـ13
يحتل الترسانة الصدارة بـ25 نقطة، وأقرب الملاحقين البشائر بـ24 نقطة، ثم الوطن 22 نقطة، والمستقبل 22 نقطة، وأبي الأشهر 17 نقطة، ورفيق 17 نقطة، والفالوجا 15 نقطة، والشط 13 نقطة، والمجد 12 نقطة، وترهونة 4 نقاط.
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