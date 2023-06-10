3 حكام ليبيين يحصلون على الشارة الدولية في الترايثلون

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن ثلاثة حكام من ليبيا: موسى جرافة وساري الوش ومحمد المحجوب تحصلوا على الشارة الدولية كحكام معتمدين من الاتحاد الدولي للعبة.

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يأتي حصول الحكام الثلاثة على الشارة الدولية بعد اجتيازهم الدورة التي أقيمت في مصر على هامش بطولتي العرب وأفريقيا للترايثلون.

واستهدفت هذه الدورة 21 حكما على مستوى القارة الأفريقية، وتضمن برنامجها محاضرات نظرية في قانون اللعبة ومستجداته. كما تم التطبيق عمليا من خلال المشاركة في تحكيم البطولة.