ديربي العاصمة والسويحلي مع أبوسليم في ختام الدوري الليبي.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يسدل الستار، اليوم السبت، على آخر مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (دورينا) للموسم الرياضي 2022-2023 بإقامة آخر مباراتين على ملعبي أبوسليم ومصراتة، وتنقلهما قناة الوسط «Wtv».

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ملعب أبوسليم يستقبل ديربي العاصمة

يقام على ملعب أبوسليم ديربي العاصمة الذي يجمع الأهلي طرابلس والاتحاد في تمام الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا.

- ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت عبر «WTV»

تحظى القمة بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف المناطق والمدن الليبية، على الرغم من أن نتيجتها لن تؤثر في الفريقين، لكن تبقي مباراة مهمة لجماهير الفريقين، ولتحسين ترتيبهما في المجموعة الثانية.

تأهل الاتحاد والأهلي طرابلس لدوري التتويج

الاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم تأهلت عن المجموعة الثانية إلى دوري التتويج السداسي، الذي يقام في تونس بداية من الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، والأهلي طرابلس في الترتيب الثالث برصيد 31 نقطة.

تحسين المراكز في مباراة السويحلي وأبوسليم

المباراة الثانية خاصة بتحسين المراكز بين السويحلي وضيفه أبوسليم، حيث إن الأخير وصيف المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة. أما السويحلي فرصيده 21 نقطة.

وقد شهدت المجموعة الثانية، أمس الجمعة، هبوط فريق المحلة إلى دوري الدرجة الأولى، وبقاء فريقي الخمس والاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز الموسم المقبل.