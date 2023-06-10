  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 10 يونيو 2023, 10:47 صباحا
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
alwasat radio

تتواصل في مدينة جدة السعودية مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين لفرق المجموعة الأولى، حيث تلتقي ليبيا والسعودية، والجزائر تتبارى مع طاجيكستان.

مفكرة النتائج
أقيمت يوم الخميس مباراتان أسفرتا عن فوز الجزائر على ليبيا 2/3، والسعودية على طاجيكستان 0/8.

- منتخب كرة قدم الصالات يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة بالبطولة العربية

وأمس الجمعة، جرت أربع مباريات انتهت بفوز فلسطين على موريتانيا 4/7، وتعادل العراق مع مصر 3/3، وفوز الكويت على جزر القمر 2/7، وفوز المغرب على لبنان 0/6.

الترتيب بعد الجولة الثانية
صدارة المجموعة الأولى للسعودية بأربع نقاط، وبفارق الأهداف تأتي الجزائر ثانيا بأربع نقاط، وثالثا ليبيا بثلاث نقاط، ورابعا طاجيكستان دون نقاط.

أما بالمجموعة الثانية فالصدارة للمغرب بست نقاط، وبفارق الأهداف تأتي الجزائر ثانيا بست نقاط، ومن خلفهما لبنان وجزر القمر دون نقاط.

وصدارة المجموعة الثالثة للعراق بأربع نقاط، وبفارق الأهداف تأتي مصر ثانيا بأربع نقاط، وثالثا فلسطين بثلاث نقاط، ورابعا موريتانيا دون نقاط.

مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي

المدن الأميركية تختنق من دخان الحرائق في كندا.. وبايدن يذكر بالتغير المناخي
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا

«نوفا» تكشف ملامح اتفاق تدشين كابل اتصالات بحري بين ليبيا وإيطاليا
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يناقش مصير حراك الزاوية لتصحيح المسار؟
«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

«المركزي»: 32.1 مليار دينار إجمالي الإنفاق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم
شاهد.. نتائج قرعة الدور السداسي للدوري الممتاز لكرة القدم
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق ...
اليوم.. صراع الهبوط يشتعل بين 3 فرق في المجموعة الثانية بالدوري
اليوم.. صراع الهبوط يشتعل بين 3 فرق في المجموعة الثانية بالدوري
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
رئيس اللجنة الأولمبية يحفز منتخب الكرة الطائرة استعدادًا للاستحقاقات العربية والأفريقية
رئيس اللجنة الأولمبية يحفز منتخب الكرة الطائرة استعدادًا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
المزيد
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا ......
رئيس اللجنة الأولمبية يحفز منتخب الكرة الطائرة استعدادًا للاستحقاقات العربية والأفريقية
رئيس اللجنة الأولمبية يحفز منتخب الكرة الطائرة استعدادًا ......
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): المحلة يواجه الخمس في «دورينا»...
المزيد