ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل في مدينة جدة السعودية مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع مباراتين لفرق المجموعة الأولى، حيث تلتقي ليبيا والسعودية، والجزائر تتبارى مع طاجيكستان.

مفكرة النتائج

أقيمت يوم الخميس مباراتان أسفرتا عن فوز الجزائر على ليبيا 2/3، والسعودية على طاجيكستان 0/8.

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وأمس الجمعة، جرت أربع مباريات انتهت بفوز فلسطين على موريتانيا 4/7، وتعادل العراق مع مصر 3/3، وفوز الكويت على جزر القمر 2/7، وفوز المغرب على لبنان 0/6.

الترتيب بعد الجولة الثانية

صدارة المجموعة الأولى للسعودية بأربع نقاط، وبفارق الأهداف تأتي الجزائر ثانيا بأربع نقاط، وثالثا ليبيا بثلاث نقاط، ورابعا طاجيكستان دون نقاط.

أما بالمجموعة الثانية فالصدارة للمغرب بست نقاط، وبفارق الأهداف تأتي الجزائر ثانيا بست نقاط، ومن خلفهما لبنان وجزر القمر دون نقاط.

وصدارة المجموعة الثالثة للعراق بأربع نقاط، وبفارق الأهداف تأتي مصر ثانيا بأربع نقاط، وثالثا فلسطين بثلاث نقاط، ورابعا موريتانيا دون نقاط.

مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)

مباراة لمنتخب ليبيا في كرة القدم للصالات. (فيسبوك)