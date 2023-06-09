رئيس اللجنة الأولمبية يحفز منتخب الكرة الطائرة استعدادًا للاستحقاقات العربية والأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حفّز رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق عناصر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، وطالبهم بتحقيق نتائج إيجابية في بطولتي العرب وأفريقيا.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها لمعسكر المنتخب في مدينة مصراتة، حيث يستعد المنتخب الوطني في معسكر مغلق للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي ستقام بالجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو القادم، والمشاركة في «بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للمنتخبات رجال» الرابعة والعشرين التي تقام بمصر خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبلين.

وقد أبدى لاعبو المنتخب والأطقم التدريبية والإدارية وأسرة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، سعادتهم بهذه الزيارة التي كان لها صدى كبير في دعم وتشجيع المنتخب قبل مشاركاته المقبلة عربيًا وأفريقًيا.

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كان في استقبال الزروق، عدنان البكباك عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وخيري دوة رئيس لجنة المنتخبات، ورافق الزروق في هذه الزيارة كل من: عادل القريو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، وبدر الشريف عضو اتحاد الكرة الطائرة، وعبدالرؤوف الزويبطي مدير مكتب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

تاريخ طويل

يُذكر أن الدكتور جمال الزروق رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية، كان لاعبًا بارزًا مع المنتخب الليبي في عديد المشاركات الدولية، أبرزها مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم بالأرجنتين، وأولمبياد موسكو، كما شغل رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة لسنوات عدة، وتقلد منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للعبة في سنوات سابقة.

زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمعسكر منتخب الكرة الطائرة (الصور من اللجنة الاولمبية الليبية)

زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمعسكر منتخب الكرة الطائرة (الصور من اللجنة الاولمبية الليبية)