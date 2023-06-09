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اليوم.. صراع الهبوط يشتعل بين 3 فرق في المجموعة الثانية بالدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 09 يونيو 2023, 02:49 مساء
اليوم.. صراع الهبوط يشتعل بين 3 فرق في المجموعة الثانية بالدوري
مباراة المدينة والاوليمبي (ّأرشيفية: فيسبوك)
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تقام، في الرابعة والنصف عصر اليوم، ثلاث مباريات في الأسبوع التاسع لمرحة الإياب بالمجموعة الثانية في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريقا المحلة والخمس بملعب أبوسليم في مواجهة حاسمة لكلا الفريقين، للهروب من خطر الهبوط.

وسيخوض المحلة اللقاء وهو بالمركز الأخير في ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، وسيحاول الفريق الفوز، لإنقاذ فرصه في البقاء برغم أنه لم يسبق له أن حقق الفوز سوى مرة واحدة مقابل تسعة تعادلات وسبع هزائم.

أما الخمس فهو في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، وهو يريد الفوز أيضا، لتأمين موقفه وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

كما يلعب الاتحاد المصراتي مع أساريا بملعب مصراتة، حيث سيحاول الاتحاد المصراتي اقتناص نقاط الفوز، لكي يتجنب الهبوط، ويملك الفريق تسع نقاط في المركز قبل الأخير، وهو يتمسك بأمل البقاء في الدوري الممتاز.

أما أساريا فهو في موقف جيد بوجوده في المركز السادس برصيد 16 نقطة، وسيلعب اليوم دون أي ضغوط، لأنه غير مهدد بالهبوط، ولم يتأهل إلى الدور السداسي، لتحديد بطل الدوري الممتاز.

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المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

وفي المباراة الثالثة، يلتقي فريقا الأوليمبي والمدينة بملعب الزاوية. ويحتل الأوليمبي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، ومن ثم لم ينجح في التأهل للدور السداسي، والحال نفسه بالنسبة للمدينة الذي يشغل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

نتائج المجموعة الأولى
أما المجموعة الأولى فقد اختتمت مبارياتها في الموسم الكروي الرياضي 2022-2023 بإقامة آخر مباراتين في الجولة التاسعة (الأخيرة) من مرحلة الإياب.

جمعت المباراة الأولى الأخضر والأهلي بنغازي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. سجل هدف الأخضر آري بابل، وسجل هدف الأهلي بنغازي معتز المهدي، ليختم الأهلي بنغازي موسمه بتصدر المجموعة الأولى برصيد 33 نقطة، بينما رفع الأخضر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، انتهت مواجهة النصر والهلال بالتعادل السلبي، ليرفع النصر رصيده إلى ثلاثين نقطة، والهلال إلى 29 نقطة.

وقد تأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور السداسي بدوري التتويج كل من: الأهلي بنغازي والنصر والهلال، بينما هبط فريق شباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى.

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