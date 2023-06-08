الأهلي بنغازي يتعادل مع الأخضر بهدف لمثله في «درورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة الأخضر والأهلي بنغازي التي أقيمت بينهما عصر اليوم، بملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بمرحلة الإياب، بالتعادل بهدف لمثله.

موقف المجموعة

تقدم فريق الأخضر أولاً بهدف في الدقيقة 19 عن طريق لاعبه آري بابل، واستمر تقدم الأخضر حتى الدقيقة 82 التي شهدت تمكن الأهلي بنغازي من إدراك التعادل بهدف سجّله معتز المهدي.

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بهذا التعادل رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى، كما رفع الأخضر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة ذاتها.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد ضمن تأهله إلى الدور السداسي الذي سيجري بناءً على نتائجه تحديد بطل الدوري الليبي، بينما لم ينجح الأخضر في بلوغ الدور السداسي.