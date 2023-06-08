المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، أمام نظيره الجزائري بنتيجة هدفين مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في الجولة الثانية من مباريات كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

أحرز هدفي المنتخب الوطني أحمد الأحنف وسليمان الدرويش، بينما أحرز أهداف المنتخب الجزائري كل من أمين بن شريف وبلال بتركي وبومدين بن صابر. وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لاعب المنتخب الوطني محمد سعيد.

مواجهة السعودي حاسمة

بهذه النتيجة يتوقف رصيد المنتخب الوطني الليبي عند ثلاث نقاط حصدها من خلال فوزه في الجولة الأولى على منتخب طاجيكستان بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويتبقى للمنتخب الوطني مواجهة قوية أمام المنتخب السعودي في الجولة الثالثة من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات.