شاهد عبر «WTV»: النصر يواجه الهلال في «دورينا»...

تنقل قناة الوسط «WTV» في السابعة مساء اليوم، مباراة النصر والهلال التي تقام على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة «إيابًا» من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».
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وعلى الرغم من أن المباراة تأتي بعد حسم المتأهلين للدور السداسي المزمع إقامته في تونس، بحلول النصر في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 29 نقطة، وحلول الهلال في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، إلا أنه من المتوقع أن تخرج المباراة قوية وعامرة بالندية والحماس.
تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
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