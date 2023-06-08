شاهد عبر «Wtv» الاستوديو التحليلي لمباراة الأخضر والأهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تتابعون اليوم الاستوديو التحليلي مع عبدالرزاق بالحاج ومحللي «WTV»، ونقل لمباراة الأخضر والأهلي بنغازي ضمن الجولة التاسعة إيابًا ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

يستضيف الاستوديو محللي قناة «الوسط»: عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وعلي أرحومة، لتحليل أحداث المباراة وتقديم الرؤية الفنية للأداء.

ويلتقي فريقا الأخضر والأهلي بنغازي في تمام الرابعة عصرًا، بملعب شيخ الشهداء.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة، وقد ضمن بالفعل التأهل إلى الدور السداسي الذي سيقام في تونس، بينما يأتي الأخضر في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا