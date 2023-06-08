شاهد عبر «WTV».. الأخضر يواجه أهلي بنغازي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «WTV» في الرابعة عصر اليوم الخمس، مباراة الأخضر والأهلي بنغازي في الجولة التاسعة «إيابا» من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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الفريقان يخوضان المباراة بأعصاب هادئة ودون أي ضغوط بعدما ضمن أهلي بنغازي التأهل إلى الدور السداسي بتصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 32 نقطة.

أما الأخضر فهو في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وبالتالي لم يتأهل للدور السداسي لكنه يريد تقديم مباراة قوية وجيدة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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