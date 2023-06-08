قناة «الوسط» تنقل قرعة الدور السداسي ومباراة النصر والهلال

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة «الوسط» التليفزيونية، مباراة النصر والهلال التي تنطلق في السابعة من مساء اليوم الخميس، وذلك على تردد «SD».

نقل مراسم القرعة

كما تقوم القناة بنقل مراسم قرعة الدور السداسي للدوري الليبي في السابعة مساء اليوم، على تردد «HD»، بعد انتهاء الاستوديو التحليلي للمباراة الأولى مباشرة.

ويلتقي فريقا النصر والهلال على ملعب شهداء بنينا، حيث ضمن الفريقان التأهل للدور السداسي الذي تقرر إقامته في تونس، بعدما قامت الحكومة بتوفير الدعم المالي المطلوب لتمكين الأندية من تحمل أعباء السفر واللعب خارج البلاد.