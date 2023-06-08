  • Alwasat News
Atwasat

اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 يونيو 2023, 01:17 مساء
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
الدبيبة خلال اجتماعه مع ممثلي الأندية الستة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يجري اتحاد كرة القدم، قرعة مباريات الدور السداسي التي ستجرى في السابعة من مساء الخميس، موجها الدعوة إلى وسائل الإعلام لحضور مراسم القرعة التي ستجرى بمبنى الاتحاد.

وتأهلت ثلاثة فرق عن المجموعة الأولى إلى الدور السداسي، هي بالترتيب: أهلي بنغازي متصدر المجموعة برصيد 32 نقطة، يليه النصر برصيد 29 نقطة، ثم الهلال وله 28 نقطة.

كما تأهلت ثلاثة فرق عن المجموعة الثانية هي بالترتيب: الاتحاد المتصدر برصيد 34 نقطة، يليه أبوسليم وله 32 نقطة، ثم أهلي طرابلس ويملك 31 نقطة.

اللعب خارج ليبيا
واتفقت الأندية المتأهلة إلى الدورة السداسية مع اتحاد الكرة على ضرورة إقامة المباريات خارج ليبيا، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم دعم مالي مناسب لتتمكن من تحمل أعباء اللعب خارج البلاد، نظرا لأن إمكانات الاتحاد والأندية لا تسمح بإقامتها داخل البلاد.

واستجابت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لطلبات الاتحاد والأندية وقررت تقديم الإعانات المالية المطلوبة، مع التشديد على أنه اعتبارا من الموسم المقبل لن تجرى إقامة المباريات خارج ليبيا.

- رئيس اتحاد الكرة يتسلم الدعم المالي من وزير الرياضة (صور)
- شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

كما تحدث رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني عبر برنامج «في التسعين» على قناة«WTV»، وقال إنه تقرر إقامة دوري التتويج هذا الموسم خارج ليبيا، وتحديدا في تونس، وإنه جرى البدء فعليا في الاتصالات مع الجانب التونسي، لبحث سبل توفير الخدمة هناك لإراحة الفرق المتنافسة.

وأوضح: «قررنا أيضا ضرورة تقليص عدد الفرق بداية من الموسم المقبل، كما سنشرع في عمل لجنة بالتنسيق مع وزارة الرياضة لبحث تطوير كرة القدم الليبية في الأعوام المقبلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6

كاريكاتير حليم - مخرجات اللجنة المشتركة 6+6
اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم

اشتباكات وحريق في محيط مجمع أسلحة في الخرطوم
أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا

أوكرانيا: الفيضانات تغمر 600 كيلومتر مربع بعد تدمير سد كاخوفكا
تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء

تعديل ساعات العمل في إيران توفيرا للكهرباء
بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي
وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)
الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق

الأمم المتحدة تطلق «أرشيفا مركزيا» للأدلة على جرائم تنظيم «داعش» في العراق
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون

انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير

شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ...
قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي
محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب

محللون: مسودة القوانين الانتخابية تسمح للجميع بالترشح.. ويجب ترك القرار للشعب
نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية

نصائح للقيادة بأمان أثناء العواصف الرملية
كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!

كاريكاتير خيري - اجتماعات بوزنيقة!
شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟

شاهد.. «تغطية خاصة» لقناة الوسط: اتفاق بوزنيقة.. نهاية المرحلة أم سراب جديد؟
«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

«رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا
وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تنعى الشاعر حسين الرياني
تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط

تقرير لـ«بلومبرغ»: تزايد نفوذ روسيا في ليبيا بورقة «فاغنر» وملف النفط
المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا

المبعوث الأميركي يحذر من «جهود غير محددة» لإحباط الانتخابات في ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت عبر «WTV»
ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت ...
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام المقبل.. تقليص الفرق ضروري.. ولجنة قريبا للتطوير
شاهد.. الشلماني: دوري التتويج في تونس وداخل ليبيا من العام ...
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة دارنس والصداقة
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت أحلامي برفع اسم ليبيا عاليا
شاهد.. سالمة المعداني تتحدث بعد «الذهبية» في الكاراتيه: حققت......
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح بسداسية أمام بلغاريا
منتخب ليبيا يتصدر مونديال الكرة المصغرة بعد تكرار الاكتساح ......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والأخضر (3-1)...
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس العالم
بالصور .. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنصف نهائي كأس ......
المزيد
قناة «الوسط» تنقل قرعة الدور السداسي ومباراة النصر والهلال
قناة «الوسط» تنقل قرعة الدور السداسي ومباراة النصر والهلال...
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي
اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي...
رئيس اتحاد الكرة يتسلم الدعم المالي من وزير الرياضة (صور)
رئيس اتحاد الكرة يتسلم الدعم المالي من وزير الرياضة (صور)...
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون
انتهت.. عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والتعاون...
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور وشباب الجبل...
المزيد