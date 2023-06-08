اليوم اتحاد الكرة يجري قرعة الدور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

يجري اتحاد كرة القدم، قرعة مباريات الدور السداسي التي ستجرى في السابعة من مساء الخميس، موجها الدعوة إلى وسائل الإعلام لحضور مراسم القرعة التي ستجرى بمبنى الاتحاد.

وتأهلت ثلاثة فرق عن المجموعة الأولى إلى الدور السداسي، هي بالترتيب: أهلي بنغازي متصدر المجموعة برصيد 32 نقطة، يليه النصر برصيد 29 نقطة، ثم الهلال وله 28 نقطة.

كما تأهلت ثلاثة فرق عن المجموعة الثانية هي بالترتيب: الاتحاد المتصدر برصيد 34 نقطة، يليه أبوسليم وله 32 نقطة، ثم أهلي طرابلس ويملك 31 نقطة.

اللعب خارج ليبيا

واتفقت الأندية المتأهلة إلى الدورة السداسية مع اتحاد الكرة على ضرورة إقامة المباريات خارج ليبيا، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم دعم مالي مناسب لتتمكن من تحمل أعباء اللعب خارج البلاد، نظرا لأن إمكانات الاتحاد والأندية لا تسمح بإقامتها داخل البلاد.

واستجابت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لطلبات الاتحاد والأندية وقررت تقديم الإعانات المالية المطلوبة، مع التشديد على أنه اعتبارا من الموسم المقبل لن تجرى إقامة المباريات خارج ليبيا.

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كما تحدث رئيس اتحاد كرة القدم الليبي عبدالحكيم الشلماني عبر برنامج «في التسعين» على قناة«WTV»، وقال إنه تقرر إقامة دوري التتويج هذا الموسم خارج ليبيا، وتحديدا في تونس، وإنه جرى البدء فعليا في الاتصالات مع الجانب التونسي، لبحث سبل توفير الخدمة هناك لإراحة الفرق المتنافسة.

وأوضح: «قررنا أيضا ضرورة تقليص عدد الفرق بداية من الموسم المقبل، كما سنشرع في عمل لجنة بالتنسيق مع وزارة الرياضة لبحث تطوير كرة القدم الليبية في الأعوام المقبلة».