ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس على أرض أبوسليم السبت عبر «WTV»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد ديربي العاصمة ويجمع الأهلي طرابلس مع الاتحاد، السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

تقام المباراة على أرضية نادي أبوسليم في تمام الساعة الرابعة والنصف، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة الوسط «WTV».

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يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة، ويأتي الأهلي طرابلس المباراة برصيد 31 نقطة في الترتيب الثالث.

كانت لجنة المسابقات أصدرت جدول الجولة الأخيرة من مرحلة إياب المجموعة الثانية، بعد أن جرى الاتفاق على إقامة مباراة ديربي العاصمة على أرضية ملعب أبوسليم حسب جدول لجنة المسابقات، وكانت إدارة نادي الاتحاد طلبت في وقت سابق أن تقام المباراة في ملعب مصراتة، كون المباراة خاصة بنادي الاتحاد.

جدول الأسبوع التاسع للمجموعة الثانية

الجمعة 9 يونيو تقام فيه ثلاث مباريات، ويلتقي المحلة مع ضيفه الخمس بملعب أبوسليم، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين للهروب من الهبوط، وكذلك مباراة الاتحاد المصراتي وأساريا وتقام في ملعب مصراتة، والأولمبي يلتقي المدينة بملعب الزاوية.

السبت ديربي العاصمة ويجمع الاتحاد والأهلي طرابلس بملعب أبوسليم، وآخر مباريات مرحلة الإياب تجمع السويحلي وأبوسليم بملعب مصراتة.