قناة الوسط «WTV» في قلب حدث دوري التتويج السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

تواكب قناة الوسط «WTV» حدث مباريات دوري التتويج السداسي بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، بعد إعلان جدول مواعيد مبارياته، من قبل لجنة تنظيم المسابقات باتحاد الكرة.

وجاءت الجولة الأولى بتاريخ 23 يونيو الجاري، بينما الجولة الثانية في 27 يونيو، والجولة الثالثة الأول من يوليو، والجولة الرابعة 5 يوليو، والجولة الخامسة 9 يوليو 2023.

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الفرق المتأهلة لدوري التتويج

تأهل إلى الدور السداسي دوري التتويج عن المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 29 نقطة، والمركز الثالث لفريق الهلال برصيد 28 نقطة.

وهبط من المجموعة الأولى فريق شباب الجبل برصيد نقطة إلى دوري الدرجة الأولى.

تأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور السداسي دوري التتويج فرق الاتحاد متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، وأبوسليم ثانيًا برصيد 32 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثًا بـ31 نقطة.

صراع البقاء في المجموعة الثانية

ثلاثة فرق تصارع للهروب من شبح الهبوط وهي الاتحاد المصراتي 9 نقاط، والمحلة 9 نقاط، والخمس 12 نقطة.

الحسم سيكون في المباراة الأخيرة لمعرفة الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الأولى ونجاة فريقين من الهبوط.