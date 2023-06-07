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3 مواجهات مهمة في «دورينا» عبر شاشات «WTV».. الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 يونيو 2023, 01:10 مساء
3 مواجهات مهمة في «دورينا» عبر شاشات «WTV».. الأربعاء
جدول مباريات الجولة التاسعة من الدوري الليبي اليوم الأربعاء. (خاص - الوسط)
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تُجرى اليوم الأربعاء 3 مباريات ضمن الجولة التاسعة إيابًا من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وكشفت قناة الوسط «WTV» مواعيد الاستوديو التحليلي والنقل المباشر للمواجهات الثلاثة بتوقيت ليبيا على النحو الآتي.

وهبط من المجموعة الأولى رسميًا فريق شباب الجبل برصيد نقطة إلى دوري الدرجة الأولى.

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الأربعاء 7 يونيو
دارنس × الصداقة - ملعب درنة 4:30 - نقل «WTV».
الصقور × شباب الجبل - ملعب طبرق 4:30 - نقل «WTV2».
التحدي × التعاون - شهداء بنينا 7:30 - نقل «WTV».

وأشارت قناة الوسط «WTV» إلى توقع إقامة المباريات أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن توافي مشاهديها الكرام بمواعيدها لاحقًا.

فقرة التحليل التحكيمي للمباريات  
فقرة (VAR STOUDIO) نهاية كل استوديو تحليلي ويكون زمنها من 10-15 دقيقة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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