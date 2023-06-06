الدبيبة: الحكومة تتكفل بإيفاد 40 شابا لتعلم تدريب كرة القدم بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عن مبادرة لإيفاد 40 شابًا ليبيًا إلى دولة معروفة بتدريب كرة القدم، على أن تتكفل الحكومة بتدريبهم على حسب المدة المحددة.

وقال الدبيبة، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية السداسي: «عبَّرنا عن عدم رضانا على أداء المنتخبات الليبية خاصة كرة القدم»، مطالبًا جميع الجهات والجماهير بمساندة الفرق والمنتخب الوطني للمساهمة في تطوير كرة القدم الليبية.

وأوضح: «لدينا مبادرة لإيفاد 40 شابًا ليبيًا يتكلموا اللغة الإنجليزية وجاهزين للتدريب، إلى دولة معروفة بتدريب الكرة، حتى يعودوا إلى الأندية الليبية لتدريب الفئات السنية».

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وتابع: «استقدام لاعبين أجانب بشكل عشوائي لمجرد كونهم أسماء لن يكون في المستقبل، اللي نصرفه نصرفه على أولادنا، وندرب أبناءنا الصغار، لدينا جيل جيد، وليبيا من البلدان اللي تخرج لاعبين كبار، نحتاج تركيزًا وتوحيد الجهود في إخراج الكرة الليبية من مستنقعها، ونعلن عودة الحياة للكرة الليبية».

وفي السياق نفسه، أعلن الدبيبة عن التخطيط لإعلان البرنامج الوطني لتطوير الكرة الليبية، يمتد لـ4 أو 5 سنوات، يساهم فيه اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة، ومستشارين من خارج ليبيا، على أن تخصص له الحكومة المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذه.