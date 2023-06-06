الدبيبة يعلن عن ملامح برنامج وطني لتطوير الكرة الليبية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، عن التخطيط لإعلان البرنامج الوطني لتطوير الكرة الليبية، والذي يمتد لـ4 أو 5 سنوات، ستخصص له الحكومة المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذه.

وقال الدبيبة، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية السداسي، إنه طالب اتحاد الكرة بتقدم برنامج متكامل لتطوير كرة القدم، يساهم فيه اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة، ومستشارين من خارج ليبيا، على أن تقدم الحكومة الدعم المطلوب.

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وأوضح أن «جهة واحدة لن تستطع تطوير كرة القدم الليبية، وبالتالي فإن دور كافة الجهات مطلوب ومهم لإنجاح البرنامج». وعن تأمين المباريات، تابع الدبيبة: «لابد من احترام الرياضة، وكل شخص سيساهم في إفساد دورينا بشغب سيعاقبه القانون، ولن نتسامح مع أي شخص يخترق الإجراءات الأمنية».

وفي حين أعلن عن إقامة دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» خارج الأراضي الليبية، أشار إلى أن الموسم القادم سيكون من 18 فريقًا بمجموعة واحدة، ودوري الدرجة الأولى من 30 فريقيًا.