مصادر إلى «قناة الوسط»: السداسي في تونس والدبيبة يخصص دعمًا ماليًا للأندية المتأهلة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر قناة «الوسط» بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خصَّص دعمًا ماليًا بقيمة 2.5 مليون دينار لأندية دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وعلمت قناة «الوسط»، قبل ساعات من اجتماع الدبيبة مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية السداسي، أنه وقع الاختيار على تونس للعب مباريات الدور.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالشفيع الجويفي لبرنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»: «نتمنى أن يقام الدور السداسي في ليبيا، فنحن نمتلك الملاعب المحايدة، والفار من السهل توفيره».

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وتحدث الجويفي عن توفر «الحكام الأجانب، فضلاً عن توافر دعم حكومي غير مسبوق»، متسائلًا: «لماذا كل هذا الجدل حول الرغبة في خوض الدور السداسي خارج ليبيا؟».

شاهد لحظة وصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية للاجتماع مع أندية دور سداسي التتويج

موعد إقامة الدور السداسي

وأمس الإثنين، أسفر اجتماع رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، مع رؤساء الأندية المشاركة في الدور السداسي للدوري الممتاز، عن الاتفاق على مطالبة الدولة بصورة عاجلة بتوفير الأموال لتنظيم مباريات الدور السداسي في المغرب أو مصر أو تونسن قبل أن يجرى حسم الأمر بإقامته في تونس.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة الدور السداسي خلال الفترة من يوم 23 يونيو الجاري إلى يوم 9 يوليو المقبل.