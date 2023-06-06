شاهد «في التسعين».. وزير الرياضة الجويفي: قادرون على تنظيم دوري التتويج السداسي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي في برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» مع الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور المحللين عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي أرحومة.

وتناول برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس الإثنين، واحدة من أهم قضايا الساعة والخاصة بإقامة دوري التتويج السداسي خارج أم داخل ليبيا.

وقال الجويفي: «نتمنى أن يقام الدور السداسي في ليبيا، فنحن نمتلك الملاعب المحايدة، والفار من السهل توفيره، وكذلك الأمر بالنسبة للحكام الأجانب، فضلا عن توافر دعم حكومي غير مسبوق، فلماذا كل هذا الجدل حول الرغبة في خوض الدور السداسي خارج ليبيا؟».