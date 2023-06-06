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شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 05:10 مساء
شاهد: الشلماني يفند أسباب لعب سداسي التتويج خارج ليبيا.. ويؤكد: أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي
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كشف برنامج «في التسعين» عبر «WTV» تصريحات جديدة ومهمة لرئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني والتي يرجح فيها لعب دور سداسي التتويج في مسابقة الدوري الممتاز «دورينا»، خارج ليبيا، محددًا المغرب أو تونس أو مصر.

يأتي هذا بعد أن تأهل إلى دوري التتويج السداسي، الأهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 29 نقطة، والمركز الثالث لفريق الهلال برصيد 28 نقطة، عن المجموعة الأولى، وتأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور السداسي دوري التتويج فرق الاتحاد متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، وأبوسليم ثانيًا برصيد 32 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثًا بـ31 نقطة.

وقال الشلماني: «هناك صعوبات كثيرة في حالة إقامة دوري التتويج السداسي في ليبيا، بسبب ضعف البنية التحتية، وكذلك الطيران بين المنطقة الشرقية والغربية، كما أن هناك أزمة حال إقامة دوري التتويج بنظام الذهاب والإياب، الأمر الذي سيطيل معه أمد المنافسة، ومن ثم الدخول على أجندة الاتحاد الأفريقي، بحيث لا نتعدى 10 يوليو المقبل».

وأضاف الشلماني: «اللوائح تقول أن الدور السداسي يقام بنظام الذهاب والإياب، وهو أمر ينطوي على مشاكل كثيرة، فضلا عن مشاكل الفار والملاعب، وكذلك مشاكل الجماهير التي قد تمتد لها الأزمة، لذا أخشى من تفرق النسيج الاجتماعي».

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