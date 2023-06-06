أسرة كرة السلة النصراوية تكرم المهندس عبدالرحمن زيد (صور)

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في بادرة وفاء وتقدير لكل الجهود المبذولة من أجل استمرار نجاح مسيرة كرة السلة بنادى النصر، قامت أسرة قطاع كرة السلة بنادي النصر بتكريم المهندس عبدالرحمن زيد المرشح لانتخابات الرئاسة لمجلس إدارة نادي النصر.

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يأتي هذا تقديرًا لوقوف ودعم ومساهمة زيد في تعزيز صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحترفين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة المتأهل إلى دور الثمانية لأجل بلوغ الدور الرباعي والمربع الذهبي لمرحلة التتويج بلقب بطولة كرة السلة للموسم الجاري.

حضر أمسية الوفاء التكريمية عدد من رموز نادي النصر يتقدمهم المستشار عزالدين الغرابي والمدير الفني للفريق المخضرم مفتاح القطعاني وعدد من لاعبي وإداريي الفريق، حيث جرى تقديم وإهداء درع تذكاري وغلالة الفريق الأول.

تكريم المهندس عبدالرحمن زيد. (فيسبوك)

درع تكريم المهندس عبدالرحمن زيد. (فيسبوك)