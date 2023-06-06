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الدوري الليبي يسجل 333 هدفا قبل جولة الختام.. وصراع شرس على النجاة من الهبوط في المجموعة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 06 يونيو 2023, 03:48 مساء
الدوري الليبي يسجل 333 هدفا قبل جولة الختام.. وصراع شرس على النجاة من الهبوط في المجموعة الثانية
الأهلي بنغازي في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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أقيمت أمس الإثنين آخر مباريات الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» وجمعت الأهلي طرابلس والمدينة في ملعب الجميل، وشهدت تسجيل 9 أهداف في أكبر نتيجة تسجل هذا الموسم خلال مرحلتي الذهاب والإياب، بعد أن شهدت ندية ولعبًا مفتوحًا ومهرجان أهداف، وجاءت نتائج الأسبوع على النحو الآتي:

المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي يفوز على التحدي بنتيجة (5-2)، وفوز النصر على شباب الجبل (2-1)، وفوز الصداقة على الهلال بنتيجة (2-1)، وفوز الأخضر على دارنس بنتيجة (2-1)، وفوز التعاون على الصقور بنتيجة (3-0).

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مجموعة الأهداف التي سجلت في المجموعة الأولى خلال الجولة الثامنة من مرحلة الإياب 19هدفًا.

ترتيب المجموعة الأولى
الأهلي بنغازي 32 نقطة، النصر 29، الهلال 28، الأخضر 25، التعاون 23، الصداقة 23، دارنس 21، الصقور 20، التحدي 13، شباب الجبل نقطة واحدة، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

التأهل وموقف الهبوط
تأهل إلى الدور السداسي دوري التتويج عن المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي برصيد 32 نقطة، وفي المركز الثاني النصر برصيد 29 نقطة، والمركز الثالث لفريق الهلال برصيد 28 نقطة.

وهبط من المجموعة الأولى فريق شباب الجبل برصيد نقطة إلى دوري الدرجة الأولى.

المجموعة الثانية
التعادل السلبي بين الاتحاد والاتحاد المصراتي (صفر-صفر)، وفوز المحلة على السويحلي بنتيجة (1-0)، وفوز الخمس على الأولمبي بنتيجة (2-1)، وفوز أبوسليم على أساريا بنتيجة (1-0)، وفوز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة (6-3).

مجموعة أهداف المجموعة الثانية خلال الجولة الثامنة 14 هدفًا.

التأهل للدور السداسي
تأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور السداسي دوري التتويج فرق الاتحاد متصدر المجموعة برصيد 34 نقطة، وأبوسليم ثانيًا برصيد 32 نقطة، والأهلي طرابلس ثالثًا بـ31 نقطة.

متبقٍ جولة واحدة فقط
ثلاثة فرق تصارع للهروب من شبح الهبوط وهي الاتحاد المصراتي 9 نقاط، والمحلة 9 نقاط، والخمس 12 نقطة.

الحسم سيكون في المباراة الأخيرة لمعرفة الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الأولى ونجاة فريقين من الهبوط.

عدد الأهداف في المجموعتين
مجموع أهداف المجموعتين الأولى والثانية خلال الجولة الثامنة 33 هدفًا.

مجموعة الأهداف المسجلة حتى الآن في الدوري بشكل عام 333 هدفًا في المجموعتين.

عدد المباريات التي لعبت حتى الجولة الثامن 170 مباراة، وهداف الدوري أحمد كرواع برصيد 10، وأري بابل 7، ومحمود البوعيشي 6، وجعفر جبودة 7، ومحمد المنقوش 5.

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