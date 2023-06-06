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الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 06 يونيو 2023, 03:43 مساء
الأهلي طرابلس يحول مباراته أمام المدينة إلى مهرجان أهداف بـ9 في أكبر نتيجة بـ«دورينا»
احتفال نجوم الأهلي طرابلس بالفوز على المدينة. (فيسبوك)
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شهدت مباراة الأهلي طرابلس والمدينة تسجيل 9 أهداف في مباراة مفتوحة، وهى أكبر نتيجة يجري تسجيلها في مباريات الدوري الممتاز (دورينا) هذا الموسم.

الأهلي طرابلس نجح في تسجيل 6 أهداف في شباك فريق المدينة مقابل 3 أهداف فقط للمدينة في شباك الأهلي طرابلس.

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فوز الأهلي طرابلس على المدينة، في ختام الجولة الثامنة من مرحلة الإياب، جعله في المركز الثالث في المجموعة الثانية، وفي انتظار الجولة الأخيرة بالأسبوع التاسع في ديربي العاصمة أمام فريق الاتحاد.

سجل أهداف الأهلي الستة: جون إيبوكا (ثنائية)، ومحمد المنير (ثنائية)، وأحمد القديري ومؤيد جدور (هدف).

بينما سجل أهداف المدينة الثلاثة: المحترف البرازيلي ماتيوس (ثنائية)، ومؤيد القريتلي (هدف).

بهذه النتيجة، وصل فريق الأهلي طرابلس إلى النقطة 31 في المركز الثالث، خلف أبوسليم (32 نقطة). أما فريق المدينة فما زال على رصيده السابق نفسه (13 نقطة).

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