السعودية تلتقي الجزائر.. وليبيا مع طاجيكستان في عربية قدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية، بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، وستتواصل حتى 16 من يونيو الجاري، بمشاركة 12 منتخبا عربيا، وزعت عن طريق القرعة على ثلاث مجموعات.

المجموعة الأولى: ليبيا والسعودية والجزائر وطاجيكستان.

المجموعة الثانية: المغرب وجزر القمر والكويت ولبنان.

المجموعة الثالثة: مصر وموريتانيا وفلسطين والعراق.

مباراتا الافتتاح

اليوم الثلاثاء، تقام مباراتان: مباراة الافتتاح ستجمع السعودية والجزائر، وتعقبها مباراة ليبيا مع طاجيكستان.

غدا الأربعاء، يتجدد الموعد مع أربع مباريات: المغرب تلتقي جزر القمر، ولبنان تواجه الكويت، ومصر أمام موريتانيا، وفلسطين تتبارى مع العراق.

مباراتان.. الخميس

تقام الخميس المقبل مباراتان: الأولى ليبيا تلتقي الجزائر، والسعودية أمام طاجيكستان.

حكام البطولة

على العياط ورمزي القاضي من «ليبيا»، وفهد الحوسني وأحمد الغيص من «الإمارات»، وحسين البحار وعبدالرحمن الدوسري من «البحرين»، وأيمن كمون وعبدالأكرم الهنتاني من «تونس»، وعادل شناوة وعمار بهلوان من «الجزائر»، وسعد علي آل حيان من «السعودية»، وهاوكار سالار أحمد وحسن الجبوري من «العراق».

كما ضمت قائمة الحكام: محمد الغول من «فلسطين»، وماجد مطر الحاتمي من «عمان»، وعيسى السيد وعبدالعزيز الصراف من «الكويت»، وخليل بلهوان وإلياس الحكيم من «لبنان»، ومحمد حسن وعاطف حسين وطارق سامي من «مصر»، وخالد هنيش وسعيد الحوض من «المغرب».

يشار إلى أن مصر توجت ببطولة النسختين الأولى 1998 والثانية 2005، وتوجت ليبيا ببطولة النسختين الثالثة 2007 والرابعة 2008، والمغرب ببطولة النسختين الخامسة 2021 والسادسة 2022.