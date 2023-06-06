الأهلي بنغازي يواصل صدارته دوري السلة قبل 4 مواجهات مهمة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات في الجولة الحادية عشرة لثماني الدوري الليبي لكرة السلة.

فعلى القاعة الكبرى في طرابلس، تقام مباراتان: الأولى تنطلق الرابعة مساء بين الاتحاد والشباب، ويتجدد الموعد في الثامنة مساء مع المباراة الثانية التي تجمع الأهلي طرابلس والمدينة.

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وفي مجمع سليمان الضراط ببنغازي، تقام المباراة الأولى في الرابعة مساء بين النصر والمروج، ويتجدد الموعد في السابعة مساء مع المباراة الثانية بين الأهلي بنغازي والهلال.

مفكرة الجولة الـ10

الاتحاد × المدينة (93 - 55).

الأهلي طرابلس × الشباب (85 - 49).

النصر × الهلال (96 - 74).

الأهلي بنغازي × المروج (76 - 64).

الترتيب بعد الجولة الـ10

الصدارة للأهلي بنغازي بالعلامة الكاملة (20 نقطة) من 10 مباريات، وأقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس بـ19 نقطة، ثم الاتحاد (18 نقطة)، والنصر (17 نقطة)، والمروج (13 نقطة)، والشباب (12 نقطة)، والهلال (11 نقطة)، والمدينة (10 نقاط).

يشار إلى أن الفرق الأربعة الأولى ستتأهل إلى رباعي التتويج الذى سيكون بنظام التجمع، ومن مرحلتين: المرحلة الأولى في طرابلس والثانية ببنغازي.