انعقاد الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني أمام طاجيكستان بكأس العرب لكرة القدم داخل الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، أمام نظيره الطاجيكي المقرر إقامتها غدًا، في أولى أيام بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة جدة السعودية اعتبارًا من الغد وحتى السادس عشر من شهر يونيو الجاري، وتُعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2023.

التفاصيل الفنية

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين منتخبي ليبيا وطاجيكستان في القاعة الخضراء بمجمع الأمير عبدالله الفيصل الرياضي في مدينة جدة، كما جرى الاستقرار خلال الاجتماع على أن يرتدي لاعبو المنتخب الوطني القمصان الحمراء، بينما سيلعب المنتخب الطاجيكي بالقمصان الصفراء.

المعسكر الأوروبي

واستعد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات للمشاركة في البطولة من خلال الانخراط في معسكر بالبوسنة، خاض خلاله عددًا من المباريات الودية القوية.

وخلال المباريات الأربع، تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات من الفوز على نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتعادل السلبي مع منتخب الكويت، والخسارة من منتخب البوسنة بثلاثة أهداف مقابل خمسة، وأيضًا الخسارة من منتخب صربيا بهدف مقابل أربعة.

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وقد وقف الإسباني ريكاردو مدرب المنتخب الوطني، من خلال هذا المعسكر على التشكيلة المثالية، التي من خلالها سوف تنافس لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات.

وإلى جانب المنتخب الوطني، تشارك في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات السعودية والمغرب ومصر والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان.