منتخب شباب اليد يستعد للسفر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب للسفر إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم المقامة بألمانيا واليونان في 20 من شهر يوينو.

يفتتح المنتخب الوطني مشاركته بمواجهة المنتخب الألماني، حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، رفقة ألمانيا وتونس والجزائر.

- منتخب اليد للشباب يعسكر في تونس استعدادا لكأس العالم

وخاض منتخب شباب اليد معسكرًا تحضيرًا بتونس، وأجرى عددًا من المباريات الودية، استعدادًا للمشاركة العالمية، استطاع خلالها المدرب التونسي الهادي قيقة الوقوف على جاهزية اللاعبين بالشكل المطلوب.