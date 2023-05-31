الطالب شادي شعلان يفوز ببطولة المدارس الخاصة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس بطولة «المدارس الخاصه» للشطرنج بمشاركة 15 طالباً من كافة المدن والمناطق الليبية، وبتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي للشطرنج حيث تميزت البطولة بالتنظيم المحكم والمشاركة الفعالة، وببروز عدد من المواهب الواعدة فى رياضة الفكر «الشطرنج» ومن بينها عثمان كرناف، وريان محمد عبدالله، ويوسف حسين محمد.



وتوج الطالب شادي شعلان من بلدية الزاوية بكأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد سبع نقاط ومبلغ 300 دينار، ونال الطالب عثمان أبوعجيلة كرناف من بلدية باطن الجبل الميدالية الفضية برصيد ست نقاط ومبلغ 200 دينار، والميدالية البرونزية للطالب أنس نهاد لنقي من بلدية حي الأندلس برصيد 4.5 نقطة.

وفي باقي التراتيب جاء رابعاً عبدالرحمن إبراهيم الزوي من بلدية عين زاره برصيد 4.5 نقطة، وخامساً الطالبة ريان محمد عبدالله من بلدية الزهراء برصيد أربع نقاط، وسادساً يوسف حسين محمد من بلدية تاجوراء برصيد أربع نقاط، وسابعاً حسن وليد بشير من بلدية القره بوللى، وثامناً ليث محمد الساعدى من بلدية غريان، وتاسعاً آسر إسماعيل من بلدية طرابلس المركز، وعاشراً أبوبكر عريف زنين من بلدية أبوسليم، الحادي عشر أسامه عموري من بلدية سوق الجمعة، الثانى عشر مؤيد سالم من بلدية الشرقية بالجنوب الليبي، الثالث عشر أحمد مفتاح الكوافى من بلدية بنغازى، الرابع عشر محمد أبوبكر الطرابلسي من بلدية الزنتان، الخامس عشر مرام عبدالله من بلدية الشاطئ بالجنوب الليبي.

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وفى ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور رئيس الأولمبية الليبية جمال الزروق ورئيس الاتحاد الليبي للسباحة عصمان القنين ورئيس الاتحاد الرياضى النسائي عواطف أبوشويشة ورئيس اتحاد الطلاب طارق حشاد ومدير إدارة البرامج والأنشطة بوزارة الشباب أبوبكر الشيباني، ومدير الأكاديمية الأولمبية أدهم العابد ومن التعليم الخاص رئيس قسم التعليم الأساسي والمتوسط عبدالله فريد ورئيس قسم المتابعة سويسي برقان ورئيس قسم رياض الأطفال حامد الذيب ورئيس وحدة الامتحانات حامد الشعلالي ورئيس وحدة النشاط خليفه قمبو، ووزعت الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب المتفوقين والمشاركين ولمن ساهم فى نجاح البطولة.

الطالب شادي شعلان يفوز ببطولة المدارس الخاصة للشطرنج. (الوسط)

الطالب شادي شعلان يفوز ببطولة المدارس الخاصة للشطرنج. (الوسط)