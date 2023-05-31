«الوسط» ترصد أبرز غيابات منتخبنا الوطني قبل مواجهة بوتسوانا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استدعى مدرب المنتخب الوطني، حمدي بطاو، 29 لاعبًا من أجل الدخول في معسكر إعدادي بجمهورية مصر، قبل مواجهة منتخب بوتسوانا ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2023 في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة العاشرة.

ورصدت «بوابة الوسط» أبرز الغيابات عن القائمة المستدعاة وهم: المدافع أحمد التربي، ولاعب الوسط بدر حسن، والمهاجم أنيس سلتو، والسنوسي الهادي، والمعتصم المصراتي، ودانيال الفاضلي الذي يغيب بسبب عدم اكتمال إجراءاته الرسمية.

وضمت القائمة ثلاثة حراس وهم معاذ اللافي ومراد الوحيشي ومعاذ المنصوري، والمعتصم الصبو وعبدالله الشريف وعلي يوسف وطلال فرحات وناجي دارء ومحمد منير وصهيب بن سليمان وربيع شادي وبلقاسم رجب وأبوبكر أبوعقيلة وأسامة الصريط ومحمد الترهوني والمعتصم اللافي وإسماعيل التاجوري وأسامة بلعيد وفاضل سلامة ونور الدين القليب وأحمد كراوع ومحمود الشلوي ومؤيد اللافي وزكريا الهريش والطاهر بن عامر ومحمد صولة والشامخ العبيدي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني.

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ويدخل المنتخب الليبي المبارة وسط حسابات معقدة حيث يحتاج للفوز في مباراتين بشرط تعثر فريق غينيا الاستوائية، وضمنت تونس الترشح بعد مرور 4 جولات برصيد 10 نقاط وتبقى البطاقة الثانية أقرب إلى غينيا برصيد 9 نقاط، مع إمكانية ضعيفة لترشح المنتخب الليبي الذي يملك في رصيده 3 نقاط، بينما تبقى بوتسوانا بنقطة واحدة.