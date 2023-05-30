إجراء قرعة الدور السداسي لفئة «الشباب» للتتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أجرت لجنة المسابقات قرعة مباريات الدور السداسي لفئة «الشباب» من أجل التتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم والتي أسفرت عن مواجهة بين فريقي الهلال والأخضر، حيث يلتقي الفريقان في الأسبوع الأول والذي ستجرى فيه 3 مباريات وبمنافسة بين فرق الاتحاد المصراتي والأهلي بنغازي والسويحلي والاتحاد طرابلس.

وفي الأسبوع الثاني يلتقي الأخضر مع السويحلي، والاتحاد طرابلس مع الأهلي بنغازي، والهلال مع الاتحاد المصراتي، أما في الأسبوع الثالث فيلتقي الهلال مع السويحلي، والأخضر مع الأهلي بنغازي، والاتحاد طرابلس مع الاتحاد المصراتي.

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وفي الأسبوع الرابع يتنافس الهلال مع الاتحاد طرابلس، والاتحاد المصراتي مع الأخضر، بينما يلتقي الأهلي بنغازي مع السويحلي، وفي الأسبوع الأخير يتقابل الأهلي بنغازي مع الهلال، والاتحاد المصراتي مع السويحلي، والاتحاد طرابلس مع الأخضر.

ولم تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد انطلاق مباريات الدور السداسي لفئة «الشباب» من أجل التتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم ولا الملاعب التي تستقبل المباريات.