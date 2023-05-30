الاتحاد والأهلي طرابلس في افتتاح سداسي التتويج لفئة «الآمال»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يفتتح فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد مباريات الدور السداسي لفئة «الآمال» تحت 15 سنة، من أجل التتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم، حيث يلتقي الفريقان في الأسبوع الأول والذي ستجرى فيه 3 مباريات وبمنافسة بين فرق النصر والأخضر والأهلي بنغازي والسويحلي.

وفي الأسبوع الثاني يلتقي النصر مع الاتحاد، والأخضر مع الأهلي بنغازي، والسويحلي مع الأهلي طرابلس، أما في الأسبوع الثالث فيلتقي النصر مع الأهلي طرابلس، والاتحاد مع الأهلي بنغازي، والسويحلي مع الأخضر.

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وفي الأسبوع الرابع يتنافس الأخضر مع الاتحاد، والنصر مع السويحلي، بينما يلتقي الأهليان في ختام الجولة الرابعة، في الأسبوع الأخير فيتقابل الأهلي طرابلس مع الأخضر، والنصر مع الأهلي بنغازي.

ولم تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد انطلاق مباريات الدور السداسي لفئة «الآمال» من أجل التتويج ببطولة ليبيا لكرة القدم ولا الملاعب التي تستقبل المباريات.