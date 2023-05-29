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لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع بطرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 29 مايو 2023, 04:35 مساء
لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام تعقد أول اجتماع بطرابلس (صور)
اجتماع لجنة حكام كمال الأجسام. (فيسبوك)
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عقدت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام اجتماعها الأول بطرابلس في مقر الاتحاد بعد اعادة تشكيلها.

الاجتماع ترأّسه رئيس لجنة الحكام الخبير الدولي خميس مسعود، وحضره رؤساء الحكام بالاتحادات الفرعية، نوقش فيه عديد المواضيع المهمة التي تهم اللعبة.

تم خلال الاجتماع مناقشة البرنامج العام للجنة الحكام وتحديد الأولويات التي من بينها رفع المستوى الفني للحُكام بما يتماش مع القانون الدولي للعبة من خلال إقامة دورات متقدمة للحكام، والعمل على ضخ أسماء جديدة لحكام اللعبة من خلال الدورات النظرية والعملية.

يشار إلى أن حكام لعبة بناء الأجسام الليبيين شاركوا في العديد من البطولات بالدول الأفريقية والعربية وحتى الدولية، لما يتمتعوا به من خبرة في مجال اللعبة.

كان الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أصدر القرار رقم 3 لسنة 2023 بتكليف الحكم الدولي خميس مسعود أحمد رئيساً للجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

اجتماع لجنة حكام كمال الأجسام. (فيسبوك)
اجتماع لجنة حكام كمال الأجسام. (فيسبوك)
خميس مسعود. (فيسبوك)
خميس مسعود. (فيسبوك)
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