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مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني المنتشي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 29 مايو 2023, 02:30 مساء
مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني المنتشي
طارق جراية في تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يلتقي اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا فريقا الأهلي طرابلس والنهضة العماني في إياب الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية «كأس الملك سليمان».

تقام المباراة في ملعب البريمي بسلطنة عمان بقيادة الحكم البحريني عمار محفوظ بتكليف من الاتحاد العربي لكرة القدم.

- مدينة البريمي تستقبل موقعة الأهلي طرابلس والنهضة العماني في البطولة العربية.. الليلة

عقد أمس الأحد الاجتماع الفني للمباراة، وأجرى فريق الأهلي طرابلس آخر حصة تدريبية على أرضية ملعب المباراة المرتقبة.

طارق جراية يعلن الجاهزية في المؤتمر الصحفي
وقال مدرب الأهلي طرابلس طارق جراية في مؤتمر صحفي أمس السبت «إن فريقه جاهز لمباراته أمام النهضة العماني في إياب الدور الثاني لتصفيات بطولة الأندية العربية».

وأكد جراية أن فريقه الذي فاز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين يسعى في هذا اللقاء للظهور بمستوى لائق والتغلب على عاملي الأرض والجمهور، خصوصا أن المباراة لن تكون سهلة، كما أشاد بفريق النهضة ووصفه بأنه جيد ومنظم ومنتش بالفوز بثنائية الدوري والكأس.

إعلان الرغبة في الترشح العربي بعد الفوز ذهابا
وأضاف جراية أن الأهلي طرابلس الذي سيخوض المباراة برغبة الفوز والترشح.

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب شهداء بنينا بليبيا انتهت لصالح الأهلي طرابلس بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويحتاج الأهلي لتعزيز فوزه الأول بتحقيق نتيجة إيجابية تأهله لدوري المجموعات في الصيف المقبل والمقرر إقامتها بمدن أبها والطائف والباحة في المملكة العربية السعودية.

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