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مدينة البريمي تستقبل موقعة الأهلي طرابلس والنهضة العماني في البطولة العربية.. الليلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 29 مايو 2023, 12:39 مساء
مدينة البريمي تستقبل موقعة الأهلي طرابلس والنهضة العماني في البطولة العربية.. الليلة
جانب من تدريبات الأهلي طرابلس في سلطنة عمان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس النهضة العماني على أرض الأخير، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب في نسختها بمسماها الحديث «كأس الملك سليمان».

حضر الأهلي طرابلس لمواجهة الإياب في مدينة البريمي، قادما من العاصمة مسقط، وقد أجرى الفريق فور وصوله أول تدريب على ملعب مدينة البريمي، استعدادا للمباراة المرتقبة.

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فاز الأهلي طرابلس ذهابا على النهضة العماني في بنغازي بنتيجة (4-2)، وركز مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية، وسط تفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل لدوري المجموعات.

يُقام نظام التجمع خلال الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة في المملكة العربية السعودية، وينضم الفريق المتأهل من الأهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلا من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.

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