شاهد: محلل «في التسعين» عبر «WTV» يطالب بتصدي القانون للسب والشتم

القاهرة - بوابة الوسط

تناول برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، أمس السبت، واحدة من أهم قضايا الملاعب الليبية في كرة القدم، والخاصة بحالة غياب الحياد الإعلامي لكثير من الإعلامين والمعلقين، وكذلك الصحفيين.

ناقش الحلقة عبر قناة الوسط «WTV» الإعلامي مؤيد إسكندر، في حضور المحللين عبدالرحيم نجم وعادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلي أرحومة، تحت عنوان للحلقة «الألتراس.. جاني أم مجني عليه».

وطالب الفزاني بضرورة تفعيل القانون في مسألة السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما هو معمول به في كثير من دول أوروبا والخليج، بهدف التصدي إلى حالة التعصب السائدة.