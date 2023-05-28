الأهلي طرابلس جاهز لحجز تذكرة دور مجموعات «كأس الملك سليمان» أمام النهضة العماني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

بات فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس جاهزا لمواجهة النهضة العماني على أرض الأخير، غدا الإثنين، ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب في نسختها بمسماها الحديث «كأس الملك سليمان».

سبق وفاز الأهلي طرابلس ذهابا على النهضة العماني في بنغازي بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعد لمواجهة الإياب في مدينة البريمي، وحضر لها قادما من العاصمة مسقط، وقد أجرى الفريق فور وصوله أول تدريب على ملعب مدينة البريمي، استعدادًا للمباراة المرتقبة.

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يلتقي الأهلي طرابلس في الإياب، غدًا الإثنين، مع فريق النهضة العماني في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب البريمي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية «كأس الملك سليمان».

ركز مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية، وسط تفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية تمكنّه من التأهل لدوري المجموعات، ويُقام بنظام التجمع خلال الصيف المقبل في مدن أبها والطائف والباحة في المملكة العربية السعودية.

ينضم الفريق المتأهل من الأهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلا من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.